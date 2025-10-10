Galatasaray maçı gelmeden kovmadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden Monaco, teknik direktör Adi Hütte ile yollarını ayırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakipleri arasında yer alan Monaco’da beklenen ayrılık gerçekleşti.

ADI HUTTER İLE YOLLAR AYRILDI

Fransız ekibi, kötü gidişatın ardından teknik direktör Adi Hütter ile yolların ayrıldığını duyurdu. Monaco’dan yapılan açıklamada “Kulüp, Adi ve ekibine, AS Monaco'ya olan bağlılıkları ve yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve gelecek için kendilerine en iyisini diliyor” ifadelerine yer verildi.

MONACO – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

9 Aralık Salı günü II. Louis Stadı’nda oynanacak olan Monaco – Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.

MANCHESTER CITY İLE BERABERE KALDILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk iki maçında Club Brugge ve Manchester City ile karşılaşan Monaco sadece 1 puan alabildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

