Galatasaray Kerem Aktürkoğlu kararını verdi

Yayınlanma:
Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan, Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili aldıkları kararı açıkladı.

Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe'ye engel olmayacaklarını belirten Eray Yazgan, "Benfica, Kerem Aktürkoğlu için hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. 5 iş günü süresi, 5 Eylül'de sona eriyor. Avrupa listesi sonrasında. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırı dışında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kimliğin önüne geçer. Galatasaray, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulmuş bir takımdır.

Galatasaray, Türk futbolunun hamisi, Galatasaray Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır. Rakibimiz bize akılalmaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, onlara bir kez daha doğruyu gösteriyor ve ahlak dersi veriyor.

Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel olmak gibi bir tutum içinde olmayacak. Bu vesileyle Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor'a da başarılar dilemek istiyorum." dedi.

Eray Yazgan'ın diğer sözleri şu şekilde:

"Süreç Benfica ile bizim aramızda ilerliyor. Fenerbahçe'den bir arama olmadı."

"Biz ortamı sakinleştirmeye çalışıyoruz ama rakibimize bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, Türk insanı için bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösterip ahlak dersi veriyor. Galatasaray, Türk sporunun abisidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
