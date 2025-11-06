Galatasaray kazandı: Muslera tek kelime paylaştı

Galatasaray’ın unutulmaz kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ettiği tarihi karşılaşmaya sosyal medya üzerinden anlamlı bir yorumda bulundu. Uruguaylı eldiven, maçın bitimine saniyeler kala yaptığı paylaşımda sadece “Gurur” ifadesine yer verdi.

Bu sade ama güçlü mesaj, Galatasaray taraftarları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Muslera’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, taraftarlar “Sen hep bizimlesin”, “Gerçek Galatasaraylı” gibi ifadelerle efsane kaleciye olan sevgilerini dile getirdi.

GALATASARAY'IN EFSANESİ

Muslera, aktif futbol kariyerinde Galatasaray formasıyla sayısız başarıya imza atmış; Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında kritik kurtarışlarıyla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.

Ajax galibiyeti sonrası yaptığı bu paylaşım, Muslera'nın Sarı Kırmızılı kulüple olan bağının hala ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.