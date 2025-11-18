Galatasaray - İrfan Can Kahveci iddiasına açıklık getirdi

Yayınlanma:
Galatasaray'ın devre arasında üç transfer planladığı, İrfan Can Kahveci’nin gündemde olmadığı, Gabriel Sara için ise Rusya’dan ilgi olduğu iddia edildi. A Spor muhabiri Emre Kaplan Galatasaray’da devre arası transfer hareketliliğine dikkat çekti.

Galatasaray’da devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulislerde hareketlilik artıyor.
A Spor muhabiri Emre Kaplan’ın aktardığı bilgilere göre Sarı - Kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek için üç transfer planlıyor.

Osimhen maç biter bitmez Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü: Kötü haberi verdiOsimhen maç biter bitmez Galatasaraylı yöneticiler ile görüştü: Kötü haberi verdi

Ancak gündemdeki isimler arasında İrfan Can Kahveci bulunmuyor.
Öte yandan Gabriel Sara için İngiltere ve Rusya’dan gelen ilgi dikkat çekiyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

3 TRANSFER PLANI

A Spor muhabiri Emre Kaplan, Galatasaray’ın devre arası transfer gündemine dair önemli bilgiler paylaştı. Kaplan, Galatasaray'ın, şartların oluşması halinde 3 transfer yapmayı planladığını söyledi. Ancak bu isimler arasında İrfan Can Kahveci’nin bulunmadığını belirtti.

irfancan.jpg
İrfan can Kahveci Galatasaray'ın listesinde yok

Fenerbahçe’deki durumu belirsizliğini koruyan İrfan Can için Galatasaray’ın bir tasarrufu olmadığı ifade edildi.

GABRIEL SARA'YA İLGİ VAR

sara.webp
Sara'ya İngiltere'den ilgi var

Kaplan, İngiltere Championship’te dikkat çeken performansıyla öne çıkan Gabriel Sara için ilgi olduğunu açıkladı ve şunları söyledi:

Geçen sezon İngiltere’den önemli kulüplerin oyuncuyu takip ettiği biliniyor.
Bu sezon formundan uzak olsa da piyasası yüksek.
Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamaya devam ediyor.

RUSYA'DAN TEKLİF GELECEK Mİ?

emrekaplan.jpg

Son dönemde Rusya’dan Sara’nın durumu hakkında bilgi almak isteyen kulüpler olduğu aktaran Emre Kaplan yeni teklifler gelebileceğini de ekledi.
Galatasaray, yıldız oyuncuya 20 milyon Euro bonservis ödemişti.
Eğer 25-30 milyon Euro civarında bir teklif gelirse Galatasaray’ın masaya oturmaya istekli olacağı ifade edildi.
Galatasaray’ın devre arası transfer planlaması, hem kadro güçlendirme hem de olası satışlar açısından oldukça hareketli geçecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

