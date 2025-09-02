Galatasaray İlkay Gündoğan'ı duyurdu

Galatasaray İlkay Gündoğan'ı duyurdu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İLKAY GÜNDOĞAN KARİYERİ HAKKINDA

Almanya doğumlu Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, profesyonel kariyerine Nürnberg’de başladı.

2011’de transfer olduğu Borussia Dortmund’da Bundesliga şampiyonluğu yaşadı ve 2013’te Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.

2016’da Manchester City’ye imza atan Gündoğan, Pep Guardiola yönetiminde 6 Premier League kupası ve 2023’te tarihi Şampiyonlar Ligi zaferi kazandı.

2023 yazında Barcelona’ya geçen deneyimli orta saha, Almanya Milli Takımı’nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Spor
Inter Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Inter Hakan Çalhanoğlu kararını verdi
Serik Spor'a icra şoku
Serik Spor'a icra şoku