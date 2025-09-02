Galatasaray İlkay Gündoğan'ı duyurdu

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.