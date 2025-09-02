Galatasaray İlkay Gündoğan'ı duyurdu
Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İLKAY GÜNDOĞAN KARİYERİ HAKKINDA
Almanya doğumlu Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, profesyonel kariyerine Nürnberg’de başladı.
2011’de transfer olduğu Borussia Dortmund’da Bundesliga şampiyonluğu yaşadı ve 2013’te Şampiyonlar Ligi finaline çıktı.
2016’da Manchester City’ye imza atan Gündoğan, Pep Guardiola yönetiminde 6 Premier League kupası ve 2023’te tarihi Şampiyonlar Ligi zaferi kazandı.
2023 yazında Barcelona’ya geçen deneyimli orta saha, Almanya Milli Takımı’nın da önemli oyuncuları arasında yer alıyor.