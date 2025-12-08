Galatasaray için birbirlerine girdiler: Canlı yayında büyük tartışma

A Spor'da canlı yayınlanan '90+1' programında gazeteci Levent Tüzemen ve eski futbolcu, teknik direktör ve yorumcu Reha Kapsal tartışma yaşadı.

GALATASARAY YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Tüzemen ve Kapsal arasında Galatasaray'ın kadro derinliği konusundan dolayı tartışma başladı.

''Sana bu kadro gelse itiraz edersin'' diyen Tüzemen'e Reha Kapsal, ''Galatasaray kadrosuna itiraz eden Türkiye'de bir tek sen varsın. Galatasaray kadrosunun derinliği yok diyen abi'' cevabını verdi.

''BİR DAHA TEKNİK DİREKTÖRLÜK KURSUNA GİT''

Daha sonra Levent Tüzemen, ''Bu kadroda derinlik varsa bir daha teknik direktörlük kurslarına git'' dedi.

Reha Kapsal ise, ''Kursla, diploma ile antrenörlük olmuyor. Sen dünyadan bir habersin. Pratik saha içinde. Galatasaray kadrosu kötü mü?'' şeklinde yanıt verdi.

İkili arasında yaşanan tartışmanın devamı şu şekilde:

Levent Tüzemen: Sen paslanmışsın ya.

Reha Kapsal: Ne paslanacağım? Ben de sana futbol bilmiyorsun derim.

Levent Tüzemen: Tamam sen teknik direktörsün, biliyorsun. 15 senedir burada oturuyorsun.

Reha Kapsal: Benim tercihim, benim nerede olacağım seni ilgilendirmez.

Levent Tüzemen: Ben teknik direktörlüğe soyunmadım, ben gazeteciyim.

Reha Kapsal: Sen ciddi sıkıntılı bir insansın. İşi hakarete götürüyorsun. Saygısızlık yapıyorsun.

Levent Tüzemen: Sen bana geçen ne dedin, formanı çıkar dedin. Ben sana formanı çıkar diyor muyum?

Reha Kapsal: Sen saygılı değilsin, eleştiriyi kabul etmiyorsun.