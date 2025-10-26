Galatasaray Göztepe ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı

Galatasaray Göztepe ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'de bugün oynanacak olan maçların VAR hakemleri duyuruldu.

Süper Lig'de 10. hafta bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY'IN RAKİBİ GÖZTEPE

Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA DEPLASMANINDA

Siyah-beyazlılar, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak.

TFF duyurdu: Milli maçın biletleri ücretsizTFF duyurdu: Milli maçın biletleri ücretsiz

VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Günün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.

İşte TFF'nin yaptığı açıklamaya göre günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri:

14.30 Antalyaspor - Başakşehir: VAR: Alper Çetin / AVAR: Bahtiyar Birinci AVAR 2: Melis Özçiğdem

17.00 Galatasaray - Göztepe: VAR: Özgür Yankaya / AVAR: Çağlar Uyarcan AVAR 2: Ali Yılmaz

17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor: VAR: Erkan Engin / AVAR: Abdullah Bora Özkara AVAR 2: Ayberk Demirbaş

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: VAR: Kadir Sağlam / AVAR: Hakan Yemişken AVAR 2: Ferhan Kestanlıoğlu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Spor
Samsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçti
Samsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçti
Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu