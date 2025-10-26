Galatasaray Göztepe ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı
Süper Lig'de 10. hafta bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.
GALATASARAY'IN RAKİBİ GÖZTEPE
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak.
BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA DEPLASMANINDA
Siyah-beyazlılar, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Maç saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak.
TFF duyurdu: Milli maçın biletleri ücretsiz
VAR HAKEMLERİ BELLİ OLDU
Günün oynanacak maçların VAR hakemleri açıklandı.
İşte TFF'nin yaptığı açıklamaya göre günün maçlarında görev yapacak VAR hakemleri:
14.30 Antalyaspor - Başakşehir: VAR: Alper Çetin / AVAR: Bahtiyar Birinci AVAR 2: Melis Özçiğdem
17.00 Galatasaray - Göztepe: VAR: Özgür Yankaya / AVAR: Çağlar Uyarcan AVAR 2: Ali Yılmaz
17.00 Gençlerbirliği - Konyaspor: VAR: Erkan Engin / AVAR: Abdullah Bora Özkara AVAR 2: Ayberk Demirbaş
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: VAR: Kadir Sağlam / AVAR: Hakan Yemişken AVAR 2: Ferhan Kestanlıoğlu