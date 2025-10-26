TFF duyurdu: Milli maçın biletleri ücretsiz

TFF duyurdu: Milli maçın biletleri ücretsiz
Yayınlanma:
Kadın A Milli Takımımızın İzmir'de Kosova ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçının biletleri ücretsiz oldu.

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kadın A Milli Takımımız, Kosova ile karşı karşıya gelecek.

28 Ekim Salı günü İzmir'de oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

İLK MAÇ 4-0 BİTTİ

Türkiye, Kosova ile deplasmanda oynanan ilk maçı 4-0 kazanmıştı.

Golleri ise Kader Hançar (2), Melike Pekel ve Busem Şeker kaydetti.

Samsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçtiSamsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçti

RÖVANŞ MAÇI ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''Kadın A Millî Takımımızın, 28 Ekim Salı günü İzmir'de Kosova ile karşılaşacağı UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecekler.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecekler.

Biletler, www.passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Spor
Galatasaray Göztepe ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı
Galatasaray Göztepe ve Kasımpaşa Beşiktaş maçlarının VAR hakemi açıklandı
Samsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçti
Samsunspor ilk Türk takımı oldu: Tarihe geçti
Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu