TFF duyurdu: Milli maçın biletleri ücretsiz
UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında Kadın A Milli Takımımız, Kosova ile karşı karşıya gelecek.
28 Ekim Salı günü İzmir'de oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
İLK MAÇ 4-0 BİTTİ
Türkiye, Kosova ile deplasmanda oynanan ilk maçı 4-0 kazanmıştı.
Golleri ise Kader Hançar (2), Melike Pekel ve Busem Şeker kaydetti.
RÖVANŞ MAÇI ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK
Türkiye Futbol Federasyonu, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin ücretsiz olduğunu açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, ''Kadın A Millî Takımımızın, 28 Ekim Salı günü İzmir'de Kosova ile karşılaşacağı UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecekler.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden www.passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecekler.
Biletler, www.passo.com.tr üzerinden temin edilebilecek'' ifadeleri kullanıldı.