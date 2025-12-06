Milan Skriniar: Öldürmemiz gerekiyordu

Milan Skriniar: Öldürmemiz gerekiyordu
Başakşehir ile berabere kalan Fenerbahçe'de Milan Skriniar maç sonu eleştirilerde bulundu.

Süper Lig’de Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, öne geçtiği maçta rakibiyle berabere kaldı. Fenerbahçe’nin tek golünü kaydeden Milan Skriniar, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

“MAÇI ÖLDÜRMEMİZ GEREKİYORDU”

Öne geçtikten sonra oyunu soğutmaları gerektiğini vurgulayan Milan Skriniar, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır iyi oynayamazsınız ama mücadele etmeniz gerekir. Bu maçta maalesef kalemizde gol gördük. Bu golü yemememiz gerekiyordu. Attığımız golden sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu ama böyle bir sonuç oldu. Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

PUAN DURUMU

Bu sonuç ile birlikte 33 puana ulaşan Fenerbahçe maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. 17 puandaki Başakşehir ise 9. sırada kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

