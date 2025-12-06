TFF'den Mert Hakan Yandaş'a kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan futbolcuların itirazlarını inceledi.

BAHİS CEZALARI ONANDI

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 71 futbolcunun ve klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı’ya verilen hak mahrumiyeti cezaları onandı.

METİN ÖZTÜRK’E İNDİRİM

Öte yandan Tahkim Kurulu, 15 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün cezasını 10 güne düşürdü.

MERT HAKAN YANDAŞ’A KÖTÜ HABER

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray derbisinde rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men ve 120 bin lira para cezası ise onandı.

DERBİNİN FATURASI NETLEŞTİ

Fenerbahçe ve Galatasaray’a verilen para ve kısmi tribün kapatma cezaları da onandı.