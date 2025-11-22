Galatasaray Gençlerbirliği: Osimhen'in yerine kim oynayacak? Okan Buruk ilk 11 kararını verdi

Yayınlanma:
Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Osimhen'in yerine kim oynayacak? Okan Buruk ilk 11 kararını verdi.

Süper Lig'de lider Galatasaray, 13. hafta maçında bu akşam Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ozan Ergün.

Ligde Galatasaray 29 puanla zirvede bulunuyor. Gençlerbirliği ise 13. haftaya 11 puanla 14. sırada girdi.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK

Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

2024/11/07/hbgs.jpgVictor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı, Eren Elmalı ise bahis cezası nedeniyle yok.

Sakatlığı geçen İlkay Gündoğan ise oynayabilecek.

OSIMHEN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK? BURUK İLK 11'İ BELİRLEDİ

Galatasaray'da merak edilen konu Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Teknik direktör Okan Buruk'un golcü oyuncunun yerine Barış Alper'i görevlendireceği öğrenildi.

Takımların maça şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

