Galatasaray Gençlerbirliği: Osimhen'in yerine kim oynayacak? Okan Buruk ilk 11 kararını verdi
Süper Lig'de lider Galatasaray, 13. hafta maçında bu akşam Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ozan Ergün.
Ligde Galatasaray 29 puanla zirvede bulunuyor. Gençlerbirliği ise 13. haftaya 11 puanla 14. sırada girdi.
GALATASARAY'DA 5 EKSİK
Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu sakatlıklarından dolayı, Eren Elmalı ise bahis cezası nedeniyle yok.
Sakatlığı geçen İlkay Gündoğan ise oynayabilecek.
OSIMHEN'İN YERİNE KİM OYNAYACAK? BURUK İLK 11'İ BELİRLEDİ
Galatasaray'da merak edilen konu Osimhen'in yerine kimin oynayacağı. Teknik direktör Okan Buruk'un golcü oyuncunun yerine Barış Alper'i görevlendireceği öğrenildi.
Galatasaraylıların "Osman abisi" Mustafa Denizli'yi gösterdi Okan Buruk'u uyardı
Takımların maça şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Barış.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Zuzek, Goutas, Thalisson, Oğulcan, Dele-Bashiru, Göktan, Koita, Tongya, Niang.