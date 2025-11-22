Galatasaray Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın bu akşam Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın VAR hakemi açıklandı.
Süper Lig'de lider Galatasaray, 13. hafta maçında bu akşam Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ozan Ergün.
Ligde Galatasaray 29 puanla zirvede bulunuyor. Gençlerbirliği ise 13. haftaya 11 puanla 14. sırada girdi.
GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ VAR HAKEMİ
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu.
Karşılaşmada Bülent Birincioğlu VAR hakemi olarak göre yapacak.
Bugünkü diğer maçların VAR hakemleri ise şöyle:
Kayserispor - Gaziantep FK: Emre Malok
Eyüpspor - Karagümrük: Kadir Sağlam
