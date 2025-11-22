Süper Lig'de lider Galatasaray, 13. hafta maçında bu akşam Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Ozan Ergün.

Galatasaray Gençlerbirliği: Osimhen'in yerine kim oynayacak? Okan Buruk ilk 11 kararını verdi

Ligde Galatasaray 29 puanla zirvede bulunuyor. Gençlerbirliği ise 13. haftaya 11 puanla 14. sırada girdi.

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ VAR HAKEMİ

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi belli oldu.

Karşılaşmada Bülent Birincioğlu VAR hakemi olarak göre yapacak.

Bugünkü diğer maçların VAR hakemleri ise şöyle:

Kayserispor - Gaziantep FK: Emre Malok

Eyüpspor - Karagümrük: Kadir Sağlam