Galatasaray Eyüpspor karşısında: Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk olacak. İşte maça dair tüm ayrıntılar...

Galatasaray ve Eyüpspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 4 maçı da kazandı ve yoluna kayıpsız devam ediyor.

4'te 4 yaparak 12 puan toplayan Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Eyüpspor ise 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 4 puanla 10. sırada yer alıyor.

MAÇIN HAKEMİ BATUHAN KOLAK

Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Kolak'ın yardımcılarını Anıl Usta ve Hakan Yemişken yapacak.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçının ilk 11'ini netleştirdi.

Mücadelenin muhtemel 11'leri şu şekilde:

Eyüpspor: Marcos, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

