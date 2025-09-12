Ergin Ataman: Şampiyon olacağız

Ergin Ataman: Şampiyon olacağız
Yayınlanma:
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup etti ve finale yükseldi.

Türkiye, finalde Almanya ile karşılaşacak.

12 Dev Adam tarih yazdı: Yunanistan'ı devirip finale yükseldi12 Dev Adam tarih yazdı: Yunanistan'ı devirip finale yükseldi

Başantrenör Ergin Ataman, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ataman'ın sözleri şu şekilde:

"Biliyorum ki şu anda Türkiye'nin her yerinde milyonlar bu maçı izledi. Bu şanlı, tarihi galibiyet ülkemize armağan olsun. Bu takım hak ederek buraya geldi. İnşallah sonunu kupayla bitirecek.

Biz tatmin olmuyoruz. Yunanistan'ı böyle yenmekten, finale çıkmaktan da tatmin oluyoruz. Pazar akşamı herkes ekran başına. Burada şampiyon olacağız inşallah!"

"Soyunma odasında maçtan önce çocuklara 'Biz buraya madalya hedefiyle geldik ama artik durum değişti. Altın madalya alıp döneceğiz. dedim.

Taraftarlara 'Acele etmeyin, 1 maç daha kazanacağız, Almanya'yı da yenip şampiyon olacağız inşallah' dedim. Bizi kalben destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. 1 maç daha var!"

"Maçı izleyen Yunan dostlarımdan özür dilerim, ama bu gece oyuncularım daha iyiydi ve galibiyeti hak ettik. Yiannis, Sloukas ve Toliopoulos'a karşı iyi savunma yaptık.

Sadece Dorsey başlangıçta birkaç şut buldu, ama onu da durdurduk. Harika bir galibiyet, ama Yunanistan olağanüstü bir takım.

Maçtan önce konuştuk. Giannis'in power forvetleri bırakıp daha çok boyalı alanı koruduğunu biliyorduk. Ercan'a şutları atmasını söyledim, attı ve özgüven kazandı.

Umarım aynı seviyede oynarız. Böyle oynarsak başarırız. Yunanistan, Almanya'dan daha iyi bir takım. Tarihi bir şey yapmaya çalışacağız, finalde kazanıp altın madalyayı alacağız, bu daha önce hiç olmamıştı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

