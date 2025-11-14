Galatasaray deplasmanda kazandı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray MCT Technic, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda yendi.
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 84-81 mağlup etti.
GALATASARAY 5. GALİBİYETİNİ ALDI
Bu sonucun ardından Galatasaray 5’inci galibiyetini elde etti. Büyükçekmece ise 8’inci yenilgisini aldı.
MAÇIN DETAYLARI
SALON: Gazanfer Bilge Spor
HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Lecque 14, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Can Kaan Turgut 9, Van der Vuurst 17, Pipes 11, Doğan Şenli 9, Johnson, Metin Türen
GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer 22, Cummings 17, White 10, Gillespie 8, Buğrahan Tuncer 6, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8, McCollum 5, Robinson 3
1’İNCİ PERİYOT: 24-23
DEVRE: 38-37
3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-64
