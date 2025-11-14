Galatasaray deplasmanda kazandı

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 84-81 mağlup etti.

GALATASARAY 5. GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Galatasaray 5’inci galibiyetini elde etti. Büyükçekmece ise 8’inci yenilgisini aldı.

Andrea Mazzon: Aslında heyecanlı değildim, kızgındım

MAÇIN DETAYLARI

SALON: Gazanfer Bilge Spor

HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Lecque 14, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Can Kaan Turgut 9, Van der Vuurst 17, Pipes 11, Doğan Şenli 9, Johnson, Metin Türen

GALATASARAY MCT TECHNİC: Palmer 22, Cummings 17, White 10, Gillespie 8, Buğrahan Tuncer 6, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8, McCollum 5, Robinson 3

1’İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 38-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 59-64