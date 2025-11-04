Galatasaray çok rahat kazandı
FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü haftasında Galatasaray MCT Technic deplasmanda Würzburg Baskets ile karşı karşıya geldi.
25 SAYI FARK
Tectake Arena’da oynanan mücadelede temsilcimiz, parkeden 99-74’lük skorla üstün ayrılmayı başardı.
DETAYLAR
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Georgios Poursanidis (Yunanistan)
Würzburg Baskets: Herzog, Carr 17, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 5, Mintz 15, Thompson 1, Muenkat 19, Sokolov, Saffer, Scheffs
Galatasaray MCT Technic: Robinson 10, Cummings 19, Palmer 18, Gillespie, White 9, Tibet Görener 2, Meeks 5, Rıdvan Öncel 2, Bishop 15, Buğrahan Tuncer 14, Muhsin Yaşar 5
1. Periyot: 15-23
Devre: 40-49
3. Periyot: 53-76
Kaynak:Haber Merkezi / AA