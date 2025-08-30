Galatasaray Çaykur Rizespor ilk 11: Okan Buruk kararını verdi

Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak giren Galatasaray, 4. hafta maçında bu akşam Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz.

OKAN BURUK İLK 11'İ BELİRLEDİ

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un ilk 11 kararını verdiği belirtildi.

Buna göre kaleyi Günay koruyacak. Savunmada Sallai, Sanches, Abdülkerim, Eren Elmalı görev yapacak. Buruk orta sahada Torreira, Lemina, Sara üçlüsüne yer verecek. Forvette ise Yunus, Sane ve Osimhen oynayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR 11'İ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un ise sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.