Galatasaray Çaykur Rizespor ilk 11: Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray Çaykur Rizespor ilk 11: Okan Buruk kararını verdi
Yayınlanma:
Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Muhtemel ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de sezona 3'te 3 yaparak giren Galatasaray, 4. hafta maçında bu akşam Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ali Yılmaz.

OKAN BURUK İLK 11'İ BELİRLEDİ

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un ilk 11 kararını verdiği belirtildi.

Buna göre kaleyi Günay koruyacak. Savunmada Sallai, Sanches, Abdülkerim, Eren Elmalı görev yapacak. Buruk orta sahada Torreira, Lemina, Sara üçlüsüne yer verecek. Forvette ise Yunus, Sane ve Osimhen oynayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR 11'İ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'un ise sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Spor
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı açıkladı
Beşiktaş Sergen Yalçın'ı açıkladı
Fenerbahçe'deki fiyaskoyu açıkladı
Fenerbahçe'deki fiyaskoyu açıkladı
Galatasaray'ın eski başkanı Fenerbahçe'de seçimi kimin kazanacağını açıkladı
Galatasaray'ın eski başkanı Fenerbahçe'de seçimi kimin kazanacağını açıkladı