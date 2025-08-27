Galatasaray bildirdi: 54 milyon euro artış oldu

Yayınlanma:
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'a rekor harcama limiti geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2025-2026 sezonu için açıkladığı harcama limitleri, Süper Lig devlerinin mali gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Listenin zirvesinde ise Galatasaray yer aldı.
Sarı-Kırmızılı kulüp, yaptığı sermaye artırımı ve ek gelirlerle birlikte harcama limitini adeta uçurdu.

234 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

TFF’nin belirlediği yüzde 30 sapma payı dahilinde Galatasaray’ın başlangıç harcama limiti 180 milyon Euro olarak açıklanmıştı. Ancak kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, yaklaşık 8.1 milyar TL tutarındaki sermaye artırım gelirinin harcama limitine nasıl yansıtılacağını kamuoyuyla paylaştı.

54 MİLYONLUK ARTIŞ

Bu ek kaynak sayesinde Galatasaray’ın harcama limitine 54 milyon Euro daha eklendi. Böylece toplam limit 234 milyon Euro’ya, yani güncel kurla yaklaşık 11.17 milyar TL’ye yükseldi.

TRANSFERDE BÜYÜK KOLAYLIK

Bu devasa bütçe, Galatasaray’ın transfer döneminde elini oldukça rahatlatacak gibi görünüyor. Avrupa kupalarında rekabetçi bir kadro kurmak isteyen yönetim, bu mali esneklik sayesinde hem yıldız oyunculara hem de derin kadro yapılanmasına yatırım yapabilecek.

İŞTE KULÜPLERİN HARCAMA LİMİTLERİ:

harcama-limitleri.png
TFF'nin 30 Haziran'da açıkladığı harcama limitleri

Galatasaray’ın açıklanan harcama limiti, Süper Lig tarihinde bir kulüp tarafından ulaşılan en yüksek rakamlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

