Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Yayınlanma:
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bugün oynayacağı maçların VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Başakşehir-Galatasaray maçları bugün oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu 3 maçta görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA ALPER ÇETİN

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Bu karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE ÖMER FARUK TURTAY

Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandıSüper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇINDA SARPER BARIŞ SAKA

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Bu karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Spor
Galatasaray'ın zararı dudak uçuklattı
Galatasaray'ın zararı dudak uçuklattı
Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı
Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe'yi kurtaracak formülü açıkladı