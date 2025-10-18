Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş-Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Trabzonspor ve Başakşehir-Galatasaray maçları bugün oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, bu 3 maçta görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA ALPER ÇETİN

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Bu karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Alper Çetin görev yapacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE ÖMER FARUK TURTAY

Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay olarak açıklandı.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY MAÇINDA SARPER BARIŞ SAKA

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, bu akşam Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak maçta hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak. Bu karşılaşmanın VAR hakemi ise Sarper Barış Saka.