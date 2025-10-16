Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı
Yayınlanma:
TFF, Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'nun maçlarda görevlendirdiği hakemler şöyle:

HALİL UMUT MELER RİZE'DE

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

FENERBAHÇE MAÇINA ŞANSALAN

1. Lig'de haftanın hakemleri1. Lig'de haftanın hakemleri

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Spor
Suudi Arabistan'da çılgın turnuva: Kaybeden bile 1.5 milyon dolar kazandı
Suudi Arabistan'da çılgın turnuva: Kaybeden bile 1.5 milyon dolar kazandı
Milli takımda prim pazarlığı: Hacıosmanoğlu kabul etti
Milli takımda prim pazarlığı: Hacıosmanoğlu kabul etti