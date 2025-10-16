1. Lig'de haftanın hakemleri

1. Lig'de haftanın hakemleri
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı.

TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Ayberk Demirbaş

18 Ekim Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK: Gürcan Hasova

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Atko Grup Pendikspor: Yiğit Arslan

16.00 Adana Demirspor-Sakaryaspor: Egemen Artun

19.00 Atakaş Hatayspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

KRİTİK MAÇA ZORBAY KÜÇÜK

19 Ekim Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Özbelsan Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: Çağdaş Altay

19.00 Esenler Erokspor-Sipay Bodrum FK: Zorbay Küçük

20 Ekim Pazartesi:

16.00 Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler: Turgut Doman

20.00 İstanbulspor-Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

