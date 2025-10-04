Galatasaray Beşiktaş ilk 11'ler: Buruk'un Osimhen kararı! Abraham oynayacak mı?

Türk futbolunun iki devi Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Yasin Kol.

Sezona ligde 7'de 7 yaparak giren sarı kırmızılı takım 21 puanla en yakın rakibinin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi ve 12 puanla haftaya 5. sırada girdi.

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 15 maçı kazandı. Sarı kırmızılı takım ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşamıştı.

Galatasaray bu 15 maçta 41 gol atıp, 4 gol yedi.

BURUK'UN OSİMHEN KARARI

Galatasaray'da derbi öncesi sakat veya cezalı futbolcu yok.

Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği muhtemel 11 de belli oldu.

Buruk'un sakatlıktan yeni çıkan, Liverpool maçında 72 dakika oyunda kalan Osimhen'i mi, yoksa Icardi'yi mi tercih edeceği merak konusu.

GALATASARAY'IN DERBİ 11'İ

Sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i şöyle:

Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, İlkay (Sane), Barış, Osimhen (Icardi).

Osimhen derbide oynayacak mı? Okan Buruk açıkladı

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan Beşiktaş ise bu maçtan galibiyetle ayrılıp, zirve yarışında umutlanmak istiyor.

Siyah beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle Demir Eğe Tıknaz yok.

Dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp oynamayacağına maçtan önce karar verilecek.

TAMMY ABRAHAM OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın son maçta sakatlık geçiren Tammy Abraham'ı oynatıp oynatmayacağı merakla bekleniyor.

Sergen Yalçın Abraham'ın son durumunu açıkladı

Yalçın'ın bu maçtaki en büyük kozu ise bu sezon 6 maçta 5 gol atan Rafa Silva olacak.

Kayserispor maçında hat-trick yapan 32 yaşındaki oyuncu, ikas Eyüpspor ve Kocaelispor karşılaşmalarında da gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN DERBİ 11'İ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu zorlu maça şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Cerny, Ndidi, Orkun, Rafa, Toure, Abraham (Jota).