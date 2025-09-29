Sergen Yalçın Abraham'ın son durumunu açıkladı

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu. Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik."

“KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ”

"İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli."