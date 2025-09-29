Sergen Yalçın Abraham'ın son durumunu açıkladı

Sergen Yalçın Abraham'ın son durumunu açıkladı
Yayınlanma:
Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın maç sonu konuştu.

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu. Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik."

“KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ”

"İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli."

“BENİM İÇİN DE ÇOK ZOR”

"Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik."

“ABRAHAM’IN OMZU ÇIKTI”

"Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar."

“DERBİ MÜCADELESİ BELLİ OLMAZ”

"Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz."

bkmgfbfgbf.jpg

Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladıBeşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
Spor
Liverpool'da Galatasaray tehlikesini açıkladı
Liverpool'da Galatasaray tehlikesini açıkladı
Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı
Beşiktaş'ı galibiyete rağmen uyardı: Derbi öncesi tehlikeyi açıkladı
Beşiktaş Kocaelispor'u da devirdi: Derbi öncesi moral buldu
Beşiktaş Kocaelispor'u da devirdi: Derbi öncesi moral buldu