Sergen Yalçın Abraham'ın son durumunu açıkladı
Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen teknik direktör Sergen Yalçın değerlendirmelerde bulundu. Yalçın’ın açıklamaları şu şekilde:
"Oyunlar kolay değil, herkes savaşıyor. Puan almak için ciddi çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir pozisyonda, puan almak için çok iyi mücadele ettiler. 2-0'dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi. Biz böyle bir şey söylemedik."
“KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ”
"İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik. 2-1 tehlikeli skor. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de yaptık. Bu aralar kazanmak çok önemli. 3 puan çok önemli."
“BENİM İÇİN DE ÇOK ZOR”
"Biz göreve yeni başladık. Oyuncuların birçoğu yeni başladı. Bir teknik direktör olarak benim için de çok zor. Her şey kurulmuş, ben göreve geldim. Erteleme maçları, cezalılar, oynayamayanlar... Buraları en az hasarla atlatmak lazım. Sonra doğru kadroyu bulacağız. Buralarda 3 puan çok kritik."
“ABRAHAM’IN OMZU ÇIKTI”
"Tammy Abraham'ın omzu çıktı sanırım, takmışlar."
“DERBİ MÜCADELESİ BELLİ OLMAZ”
"Ligin en zorlu deplasmanlarından birine gideceğiz. Çok güçlü bir takımla zor bir derbi oynayacağız. Hazırlanacağız hocam, derbi mücadelesi, belli olmaz."
