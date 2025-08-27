Galatasaray beklenen transferi sonunda açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo'nun transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

GECE İSTANBUL'DA OLACAK

24 yaşındaki stoperin gece saat 02.00 civarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ

Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılılar oyuncunun bonservis bedeli için 30 milyon euro, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

35 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST

Geçtiğimiz sezon Monaco ile toplamda 35 maça çıkan Wilfried Singo, 3 gol 3 asist kaydetmeyi başardı.