Galatasaray 4'te 4 yaptı: Rizespor'u devirdi
Süper Lig'de Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 3-1 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Davinson Sanchez, 65. dakikada Victor Osimhen ve 90+2'de Mauro Icardi attı.

Çaykur Rizespor'un tek golü 73. dakikada Varesanovic ile geldi.

GALATASARAY 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de 4'te 4 yapmayı başardı ve puanını 12'ye yükseltti.

Çaykur Rizespor ise 3. maçında henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Sallai'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

15. dakikada sol kanatta topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlak, kaleye yöneldi. Kaleci Erdem Canpolat'ın üstünden geçen top, üst direkten döndükten sonra Çaykur Rizespor savunması tarafından ceza sahasından uzaklaştırıldı.

18. dakikada Mithat Pala'nın ortasında penaltı noktası önünde topla buluşan Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı Taha Şahin'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta top, üst direkten oyun alanına döndü.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas çizgisi önünde topa kafa vuran Sanchez, ağları sarstı: 1-0.

34. dakikada Çaykur Rizespor'un golü VAR'dan döndü. Olawoyin'in pasında topla buluşan Sowe, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Laçi ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın köşeden ağlara gitti. Sonrasında VAR, pozisyonda Sowe'un ofsaytta olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

