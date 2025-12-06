Fırat Aydınus'tan penaltı ve kırmızı kart açıklaması

Eski hakem Fırat Aydınus, Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Samsunspor maçında çok konuşulan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Galatasaray, Sane ve Osimhen'in 2 golüyle 3 puana ulaşırken, Samsunspor'a Musaba ve Emre Kılınç'ın golleri yetmedi.

Ancak maçtan sonra sonuç kadar hakem kararları da konuşuldu.

Eski hakem Fırat Aydınus, katıldığı yayında en çok tartışılan pozisyonlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"REFLEKS DE OLSA NİZAM DIŞI"

- Samsunsporlu Cherif Ndiaye'nin Davinson'a basması kırmızı kart. Ben buna yakınım. Futbolcuyu itiyor ve düşürüyor. Bir basması da var. Her şey görüş alanının içerisinde.

- Galatasaray'ın Kazımcan'la penaltı beklediği pozisyona penaltı verilse kimse bir şey diyemez. Çünkü müdahale var. Fakat VAR buna karışamaz. Hakem takdiridir.

- Mehmet Türkmen zaten spesifik kararları hiçbir zaman veremiyor. Bunların hepsini VAR'a bırakıyor. Hep eli kulağa gidiyor.

- Kazımcan'ın refleks icabı da olsa kolunun nizam dışı olduğunu ve Samsunspor'a penaltı verilmesi gerektiğini söyledim.