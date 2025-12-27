Galatasaray'a Süper Kupa öncesi 3 güzel haber

Galatasaray'a Süper Kupa öncesi 3 güzel haber
Yayınlanma:
Bir süredir sakatlık ve cezalarla boğuşan Galatasaray'a Trabzonspor derbisi öncesi 3 güzel haber geldi.

Süper Lig’de devre arasına lider olarak giren Galatasaray, Süper Kupa’da oynanacak olan Trabzonspor maçıyla dönüş yapacak.

3 İSİM SAHALARA DÖNÜYOR

5 Ocak’ta Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılara 3 güzel haber geldi.

Bir süredir sakatlıklar ve cezalarla boğuşan Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve Eren Elmalı, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Trabzonspor derbisinde 3 ismi de ilk 11’de kullanması bekleniyor.

thumbs-b-c-9ec01a672ae939fb79904847af608094.jpg

KAZANAN RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Tek maçlık eleme usulü ile oynanacak mücadelede galip gelen taraf final maçında Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi: Hedef belli olduGalatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi: Hedef belli oldu

FİNAL NE ZAMAN?

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Spor
Galatasaray derbide Beşiktaş'a 11 sayı fark attı
Galatasaray derbide Beşiktaş'a 11 sayı fark attı
Gençlerbirliği tarihinde görülmemiş olay
Gençlerbirliği tarihinde görülmemiş olay
Beşiktaş'a 1.92'lik kaleci: İngilizler tarih verdi
Beşiktaş'a 1.92'lik kaleci: İngilizler tarih verdi