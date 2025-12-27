Galatasaray'a Süper Kupa öncesi 3 güzel haber

Süper Lig’de devre arasına lider olarak giren Galatasaray, Süper Kupa’da oynanacak olan Trabzonspor maçıyla dönüş yapacak.

3 İSİM SAHALARA DÖNÜYOR

5 Ocak’ta Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılara 3 güzel haber geldi.

Bir süredir sakatlıklar ve cezalarla boğuşan Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve Eren Elmalı, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Trabzonspor derbisinde 3 ismi de ilk 11’de kullanması bekleniyor.

KAZANAN RAKİBİNİ BEKLEYECEK

Tek maçlık eleme usulü ile oynanacak mücadelede galip gelen taraf final maçında Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FİNAL NE ZAMAN?

Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.