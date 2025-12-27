Galatasaray'a Süper Kupa öncesi 3 güzel haber
Süper Lig’de devre arasına lider olarak giren Galatasaray, Süper Kupa’da oynanacak olan Trabzonspor maçıyla dönüş yapacak.
3 İSİM SAHALARA DÖNÜYOR
5 Ocak’ta Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılara 3 güzel haber geldi.
Bir süredir sakatlıklar ve cezalarla boğuşan Galatasaray’da Uğurcan Çakır, Wilfried Singo ve Eren Elmalı, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un Trabzonspor derbisinde 3 ismi de ilk 11’de kullanması bekleniyor.
KAZANAN RAKİBİNİ BEKLEYECEK
Tek maçlık eleme usulü ile oynanacak mücadelede galip gelen taraf final maçında Fenerbahçe – Samsunspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
FİNAL NE ZAMAN?
Final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.