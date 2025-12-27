18 yaşındaki şampiyon hayatını kaybetti

Yayınlanma:
18 yaşındaki şampiyon jimnastikçi Isabelle Marciniak hayatını kaybetti.

Brezilyalı şampiyon jimnastikçi 18 yaşındaki Isabelle Marciniak'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya'da büyük üzüntü yaratan haberi federasyon duyurdu.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre; gelecek vaat eden genç jimnastikçi Isabelle Marciniak, lenf sistemini etkileyen ve onu yarışmalardan emekli olmaya zorlayan Hodgkin lenfomasıyla aylarca mücadele ettikten sonra 18 yaşında hayatını kaybetti.

GENÇ YAŞTA ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMIŞTI

Genç yaşına rağmen, Brezilyalı sporcu hem ulusal hem de bölgesel şampiyonluklar kazanmıştı. 2023'te Curitiba'da Club Agir'in yetişkin üçlüsüyle şampiyon oldu. Ancak en büyük başarısını 2021'de, özellikle Brezilya Gençler Ritmik Jimnastik Şampiyonası'nda elde etti ve burada genel sıralamada altın madalya kazandı. Ayrıca kurdele dalında gümüş madalya kazandı ve top dalında da bir kez daha podyumun zirvesine çıktı.

Cenaze töreninin ardından federasyon şu paylaşımı yaptı:
"Hikayesi, spora olan tutkusu ve anısı, jimnastiği insan gelişimi ve dönüşümü için bir araç olarak gören herkese ilham kaynağı olarak yaşasın. Başsağlığı dileklerimizle. Huzur içinde yatsın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

