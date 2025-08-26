Filenin Sultanları liderlik maçına çıkıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın liderlik için Kanada maçına çıkacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarın oynayacağı Kanada maçına liderlik için çıkacak.

MAÇ TRT 1'DEN YAYINLANACAK

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 12.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Organizasyonda İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanarak ikide iki yapan milli takım, Kanada maçı öncesi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

SON 16'YA KALMAYI ŞİMDİDEN GARANTİLEDİK

İki maçını da kazanarak son 16 turuna yükselmeyi başaran Kanada ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

Milliler, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu'nu lider tamamlayacak. Ay Yıldızlılar D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla son 16 turunda eşleşecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

