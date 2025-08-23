Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet

Yayınlanma:
İspanya ile karşılaşan Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ilk maçında Filenin Sultanları ile İspanya karşı karşıya geldi.

SET VERMEDEN KAZANDIK

Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN

E Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları bir sonraki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan mücadele TSİ 15.30’da başlayacak.

İLK İKİ TAKIM SON 16’YA YÜKSELECEK

7 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek olan organizasyonda gruplarda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek.

DETAYLAR

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack Kısal, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın)

İspanya: Segura, Hernandez, De Paula, Escamilla, Varela, Munoz (Llabres, Lazaro, Fernandez, Schlegel)

Setler: 25-18, 25-20, 25-23

Süre: 66 dakika

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

