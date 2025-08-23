Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası ilk maçında Filenin Sultanları ile İspanya karşı karşıya geldi.

SET VERMEDEN KAZANDIK

Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynanan mücadelede millilerimiz rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

SIRADAKİ RAKİP BULGARİSTAN

E Grubu’nda mücadele eden Filenin Sultanları bir sonraki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan mücadele TSİ 15.30’da başlayacak.

İLK İKİ TAKIM SON 16’YA YÜKSELECEK

7 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek olan organizasyonda gruplarda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek.

DETAYLAR

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Wael Kandil (Mısır)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack Kısal, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın)

İspanya: Segura, Hernandez, De Paula, Escamilla, Varela, Munoz (Llabres, Lazaro, Fernandez, Schlegel)

Setler: 25-18, 25-20, 25-23

Süre: 66 dakika