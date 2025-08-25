Filenin Sultanları durdurulamıyor: Dünya Kupası'nda Türkiye fırtınası

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası E Grubu ikinci maçında Türkiye ile Bulgaristan karşı karşıya geldi.

MİLLİLER SET VERMEDEN KAZANDI

Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynanan maçta Filenin Sultanları rakibini setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

SON 16'YA YÜKSELDİK

Bu galibiyet ile birlikte Filenin Sultanları gruptaki 2 maçını da kazanmış oldu. Milliler bu galibiyetiyle son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

SIRADAKİ RAKİP KANADA

Millilerimiz bir sonraki maçında Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 12.00’de başlayacak.

İLK İKİ TAKIM ÜST TURA YÜKSELECEK

7 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek olan organizasyonda gruplarda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek.