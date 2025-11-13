Filenin Efeleri ikinci oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Erkek Milli Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde karşılaştığı İran'a yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final maçında İran'a 3-1 mağlup oldu.
Beşiktaş'ta Rafa Silva için alınan karar açıklandı
İRAN'A 3-1 KAYBETTİ
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti ve ikinci seti 25-20'lik skorlarla kaybeden milli takım, üçüncü seti ise 25-17 kazandı. Karşılaşmanın dördüncü setini de 25-17 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
İKİNCİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYA ALDI
Grup maçlarında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak ikinci sırada finale yükselen milli takım, organizasyonda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
SET SAYILARI
1. set: İran 25-20 Türkiye
2. set: İran 25-20 Türkiye
3. set: İran 17-25 Türkiye
4. set: İran 25-17 Türkiye
Kaynak:Haber Merkezi / AA