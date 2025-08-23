FIFA'dan Donald Trump'a görülmemiş ayrıcalık: Kupayı geri vermeyeceğiz

FIFA'dan Donald Trump'a görülmemiş ayrıcalık: Kupayı geri vermeyeceğiz
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump ile buluşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, kurallara aykırı bir şekilde Dünya Kupası'nı takdim etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Oval Ofis’te bir araya geldi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na dair bir toplantı yapan ikili daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK’TA

Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin, 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

“SİZ DE BİR KAZANAN OLDUĞUNUZ İÇİN DOKUNABİLİRSİNİZ”

Kupayı görücüye çıkaran Gianni Infantino ise Donald Trump’a dönerek “Kupaya sadece kazanan ülke başkanları ve futbolcular dokunabiliyor, çünkü yalnızca kazananlara ait. Ama siz de bir kazanan olduğunuz için dokunabilirsiniz” dedi.

“KUPAYI GERİ VERMEYECEĞİZ”

Donald Trump ise cevaben “Bende kalabilir mi? Kupayı geri vermeyeceğiz. Duvarda çok iyi durur” sözlerini sarf ettiç

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Spor
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Cristiano Ronaldo tarihe geçtiği maçta başaramadı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın yokluğu Osimhen'e yaradı
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama
Ahmet Çakar'ı kovan kanaldan ilk açıklama