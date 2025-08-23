FIFA'dan Donald Trump'a görülmemiş ayrıcalık: Kupayı geri vermeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Oval Ofis’te bir araya geldi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’na dair bir toplantı yapan ikili daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KURA ÇEKİMİ 5 ARALIK’TA

Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin, 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

“SİZ DE BİR KAZANAN OLDUĞUNUZ İÇİN DOKUNABİLİRSİNİZ”

Kupayı görücüye çıkaran Gianni Infantino ise Donald Trump’a dönerek “Kupaya sadece kazanan ülke başkanları ve futbolcular dokunabiliyor, çünkü yalnızca kazananlara ait. Ama siz de bir kazanan olduğunuz için dokunabilirsiniz” dedi.

“KUPAYI GERİ VERMEYECEĞİZ”

Donald Trump ise cevaben “Bende kalabilir mi? Kupayı geri vermeyeceğiz. Duvarda çok iyi durur” sözlerini sarf ettiç