FIFA'dan 2 Türk kulübüne ağır ceza

FIFA'dan Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor’a puan silme cezası geldi.

FIFA Disiplin Komitesi, Türk futbolunda iki kulübe daha puan tenzili cezası uyguladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamasına göre, Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor ve Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Yeni Malatyaspor, FIFA’nın kararları doğrultusunda puan kaybına uğradı.

Ceza detayları:

Adana Demirspor: 1 dosya kapsamında 6 puan silindi

Yeni Malatyaspor: 2 ayrı dosya nedeniyle toplamda 12 puan silindi

Bu cezalar, kulüplerin FIFA nezdindeki mali ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle verildi. Aynı kulüpler daha önce de benzer gerekçelerle aynı miktarda puan silme cezası almıştı.

CEZALAR NASIL ETKİLEYECEK?

Adana Demirspor, 1. Lig’de üst sıraları hedeflerken bu ceza ile yarışta ciddi bir dezavantaj yaşayacak.

Yeni Malatyaspor için ise 12 puanlık kayıp, ligde kalma mücadelesini doğrudan etkileyecek.

Bu tür cezalar, kulüplerin finansal disiplin ve uluslararası yükümlülükler konusundaki eksiklerini gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

