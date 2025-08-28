FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’a bir kez daha puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre, kulübe 1 dosya kapsamında 6 puan tenzili cezası uygulandı.

TOPLAM CEZA EKSİ 12 PUAN OLDU

Bu ceza, FIFA’nın Yeni Malatyaspor’a üst üste ikinci kez 6 puan silme yaptırımı uygulaması anlamına geliyor.

Geçtiğimiz hafta da benzer bir ceza alan kulüp, toplamda -12 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda.

CEZANIN SEBEBİ:

Her iki cezanın da kulübün geçmiş dönem borçları ve sözleşme ihlalleriyle ilgili olduğu tahmin ediliyor. FIFA’nın bu tür yaptırımları, kulüplerin mali disiplinini sağlamak ve oyuncu haklarını korumak amacıyla sıkça başvurduğu yöntemler arasında yer alıyor.

8-0 KAYBETTİLER

Sezona evinde oynadığı ve 8-0 yenildiği Bursaspor maçıyla başlayan Yeni Malatyaspor’un 6 puanı daha silindi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, bu cezalarla birlikte -12 puanla 18. sırada yer alıyor ve ligde kalma umutları ciddi şekilde zora girmiş durumda.