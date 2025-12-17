Ferhat Bülbül istifa etti

TFF 2. Lig takımlarından Erbaaspor'un kulüp başkanı Ferhat Bülbül'ün istifa ettiği iddia edildi.

Urfanatik'teki habere göre Bülbül, uzun süredir görevde bulunuyordu. Ferhat Bülbül Erbaaspor'un Elazığspor'la oynayacağı maç öncesi şoke eden istifa kararı aldığı belirtildi.

İstifa iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Haberde, konuyla ilgili ulüpten ve Ferhat Bülbül’den herhangi bir açıklama yapılmadığı da yer aldı.

ERBAASPOR BEYAZ GRUP'TA 12. SIRADA BULUNUYOR

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Erbaaspor, bu sezon ligde 15 maça çıktı.

Erbaaspor, bu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 7 maçı da kaybetti.

Tokat temsilcisi Erbaaspor, 20 puanla 12. sırada yer alıyor.

Yaşanan istifa sonrası Erbaaspor Kulübü'nün olağanüstü kongreye gitmesi bekleniyor.