Ferdi Tayfur'un gerçek mirası ortaya çıktı: Dudak uçuklattı

Arabesk müziğin ünlü ismi Ferdi Tayfur geçen yıl hayatını kaybetmişti. Ardından da miras kavgası başlamıştı. Mirasın maddi değerinin 3 milyar lira olduğu belirtiliyordu. Gerçek ise bambaşka çıktı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın Yeniçağ'daki haberine göre; Ferdi Tayfur'un mirası iddia edildiği üzere 3 milyar değil. Ferdi Tayfur’un avukatı Hakan Tamgüç’ün bildirdiğine göre; mirasın bugünkü toplam değeri 6 milyar TL. Sanatçının 87 daire, arsalar ve Marmaris’te bir adası vardı. Ayrıca 1000’in üzerinde şarkısından gelen yıllık telif bedeli de 45 milyon TL’ye yakın.

KIZI TUĞÇE VE OĞLU TİMUR'U MEN ETTİ

Haberde öne çıkan bölümler şöyle:

- Vasiyeti 5 Şubat’ta açıklanan Ferdi Tayfur, İstanbul-Fatih ve Marmaris’te 2 gayrimenkulünü Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Bolu’da 4 gayrimenkulünü Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Yalova'daki 8 villasını LÖSEV'e bıraktı. En büyük payı 3 çocuğu ve 7 yeğeni arasında paylaştırdı. Kızı Tuğçe ve oğlu Timur’u ise mirastan men etti. Çünkü Ferdi Tayfur, hastalığı sırasında sosyal medyada yaptıkları açıklamaları nedeniyle iki çocuğuna çok kızgındı. Hatta kızı Tuğçe’ye “Kim ne yaparsa kendine yapar” diye seslenmişti. Tuğçe ve ağabeyi Timur, ‘vasiyeti iptal ettirmek’ için dava açtı. Ancak ‘saklı pay hakları’ bulunuyor.

Vasiyetnamede adı geçen kişiler paylarını alabildi mi? Henüz alabilmiş değiller. Çünkü açılan davalar nedeniyle tüm mirasa tedbir kararı konuldu. Kimse milyarlarca liralık mirasın tek kuruşuna dahi dokunamıyor. Davanın 3-4 yıl sürme ihtimali var.

NECLA NAZIR DETAYI

- Ferdi Tayfur 33 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır’dan 2007’de ayrılırken kendisine bugünkü değeri 5 milyon dolar olan Emirgan’daki 4 katlı villayı bırakmış. Ancak Necla Nazır’ın, 31 Ağustos 2024’te sosyal medyada kendisi için yaptığı açıklamayı dinleyince çok kızmış ve üzülmüş. Milyon dolarlık villayı geri almaya karar vermiş. Hukuken harekete geçmek üzereyken, son anda vazgeçmiş. Necla Nazır ipleri koparan o videoda Tayfur’la ayrılık nedenlerini açıklıyor, “Beni konuşturma. Evladımın ve torunlarımın rızkını senin yeğenlerine yedirmem. Sen böyle bir adam değildin…” diyordu.

- Tuğçe Tayfur’un iddiasına göre; babası ayaklarının üzerinde duramayacak bir vaziyetteyken notere götürüldü ve imza attırıldı. Tuğçe, “Şahidim var” diyerek bunun için de dava açtı. Yeğenler ise iddiayı reddediyor. Ferdi Tayfur’un notere gittiği tarih; 17 Ekim 2024. Ambulansla hastaneye kaldırılması 15 Aralık. Vefat tarihi ise 2 Ocak 2025. Yani vasiyetini vefatından 2 ay önce yazmış. Yazmadan önce de şöyle söylemiş: “Ben öldükten sonra ortamın kötü olmasını istemiyorum.”