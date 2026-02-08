Ünlü rapçinin deposu soyuldu: 12 yıllık birikimi gitti

Ünlü rapçinin deposu soyuldu: 12 yıllık birikimi gitti
Yayınlanma:
İngiliz rapçi Central Cee, İngiltere’de bulunan deposunun soyulduğunu ve 12 yıldır biriktirdiği ayakkabı koleksiyonunun çalındığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde kelime-i şehadet getirdiğini ve Müslüman olduğunu duyuran dünyaca ünlü İngiliz rap yıldızı Central Cee, bu kez hırsızlık haberiyle sarsıldı.

Gerçek adı Oakley Neil HT Caesar-Su olan ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Central Cee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İngiltere’deki deposunun soyulduğunu duyurdu.

central-cee.jpg

12 YILLIK KOLEKSİYONU ÇALINDI

Ünlü rapçi, henüz kariyerinin başındayken biriktirmeye başladığı ve tam 12 yıldır gözü gibi baktığı devasa ayakkabı koleksiyonunun tamamının çalındığını açıkladı.

İngiliz polisi, dünyaca ünlü yıldızın deposuna giren hırsızların kimliğini belirlemek için bir soruşturma başlattı.

Central Cee’nin koleksiyonunda, dünyada sadece birkaç adet bulunan özel üretim parçaların ve hatıra değeri yüksek ayakkabıların bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

