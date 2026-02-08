Burcu Özberk'ten aşk itirafı!

Burcu Özberk'ten aşk itirafı!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, aşk hayatıyla ilgili konuştu. Şu an hayatında kimsenin olmadığını belirten Özberk, "Kalbim sevmeye de, sevilmeye de açık" dedi.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem özel hayatı hem de kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aşk hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Özberk, hayatında şu an kimsenin olmadığını dile getirdi.

İlişkisini saklamayı sevmediğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Benim romantik bir ilişkim olsa, öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de, sevilmeye de her zaman açık. Ama şu an hayatımda kimse yok. İnşallah kalbime yakışanı bulurum" ifadelerini kullandı.

burcu-ozberkten-ask-itirafi.webp

Sahtekarlar'a Enes Bay dahil olduSahtekarlar'a Enes Bay dahil oldu

"BU KEZ SERT BİR POLİSİ CANLANDIRDIM"

Özberk, bugüne kadar yer aldığı "Güneşin Kızları", "Afili Aşk", "Aşk Mantık İntikam" ve "Ruhun Duymaz" gibi projelerle romantik komedilerin aranan ismi haline gelmişti. Ancak son olarak "Son Kare" dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, bu kez farklı bir imaj çiziyor.

Hürriyet'in haberine göre, rolüyle ilgili gelen yorumlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özberk, "Beni genelde romantik komedilerden tanırlar ama bu kez sert bir polisi canlandırdım. Tepkiler çok güzel. Yaptığım işin karşılığını aldığımı hissediyorum" dedi.

burcu-ozberk.webp

Ünlü şarkıcı 47 yaşında hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı 47 yaşında hayatını kaybetti

SUADİYE'DEN ETİLER'E TAŞINDI

Burcu Özberk, kısa süre önce Suadiye’den Etiler’e taşındığını açıkladı. Ev arayış sürecinden bahseden ünlü oyuncu, "Yeniköy taraflarına çok baktım ama içime sinen evi Etiler’de buldum" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Magazin
Özgü Namal'ın karşısında dünya yıldızları var!
Özgü Namal'ın karşısında dünya yıldızları var!
Ünlü rapçinin deposu soyuldu: 12 yıllık birikimi gitti
Ünlü rapçinin deposu soyuldu: 12 yıllık birikimi gitti