Burcu Özberk'ten aşk itirafı!

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, hem özel hayatı hem de kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aşk hayatıyla ilgili merak edilen soruları yanıtlayan Özberk, hayatında şu an kimsenin olmadığını dile getirdi.

İlişkisini saklamayı sevmediğini vurgulayan ünlü oyuncu, "Benim romantik bir ilişkim olsa, öyle gizli saklı bir şey yapmam. Kalbim sevmeye de, sevilmeye de her zaman açık. Ama şu an hayatımda kimse yok. İnşallah kalbime yakışanı bulurum" ifadelerini kullandı.

"BU KEZ SERT BİR POLİSİ CANLANDIRDIM"

Özberk, bugüne kadar yer aldığı "Güneşin Kızları", "Afili Aşk", "Aşk Mantık İntikam" ve "Ruhun Duymaz" gibi projelerle romantik komedilerin aranan ismi haline gelmişti. Ancak son olarak "Son Kare" dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, bu kez farklı bir imaj çiziyor.

Hürriyet'in haberine göre, rolüyle ilgili gelen yorumlardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özberk, "Beni genelde romantik komedilerden tanırlar ama bu kez sert bir polisi canlandırdım. Tepkiler çok güzel. Yaptığım işin karşılığını aldığımı hissediyorum" dedi.

SUADİYE'DEN ETİLER'E TAŞINDI

Burcu Özberk, kısa süre önce Suadiye’den Etiler’e taşındığını açıkladı. Ev arayış sürecinden bahseden ünlü oyuncu, "Yeniköy taraflarına çok baktım ama içime sinen evi Etiler’de buldum" dedi.