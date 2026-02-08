Ünlü şarkıcı 47 yaşında hayatını kaybetti

2000’li yıllara "Kryptonite" ve "Here Without You" gibi hit parçalarla damga vuran 3 Doors Down grubunun efsane solisti Brad Arnold, kanserle mücadelesini kaybederek 47 yaşında yaşamını yitirdi.

3 Doors Down, acı haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Grubun kurucu üyesi Brad Arnold’ın ölümü, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Yapılan resmi açıklamada, "O, derinden özlenecek ve sonsuza dek hatırlanacak" ifadelerine yer verildi.

"HİÇ KORKMUYORUM" DİYEREK DUA İSTEMİŞTİ

Arnold, Mayıs 2025’te hayranlarına üzücü bir haber vermiş; kendisine 4. evre böbrek kanseri teşhisi konulduğunu ve hastalığın akciğerlerine sıçradığını açıklamıştı. Bu süreçte ünlü şarkıcı, "Hiç korkmuyorum, gerçekten zerre korkum yok" diyerek hayranlarından sadece dua istemişti.