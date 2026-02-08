Ünlü şarkıcı 47 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı 47 yaşında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Aylar önce 4. evre böbrek kanseri teşhisi aldığını açıklayan, dünyaca ünlü rock grubu 3 Doors Down'ın solisti Brad Arnold, 47 yaşında hayatını kaybetti.

2000’li yıllara "Kryptonite" ve "Here Without You" gibi hit parçalarla damga vuran 3 Doors Down grubunun efsane solisti Brad Arnold, kanserle mücadelesini kaybederek 47 yaşında yaşamını yitirdi.

3 Doors Down, acı haberi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Grubun kurucu üyesi Brad Arnold’ın ölümü, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Yapılan resmi açıklamada, "O, derinden özlenecek ve sonsuza dek hatırlanacak" ifadelerine yer verildi.

nlu-sarkici-47-yasinda-hayatini-kaybetti.webp

İngiliz rapçi Müslüman olduğunu açıkladı: Yeni bir ismim varİngiliz rapçi Müslüman olduğunu açıkladı

"HİÇ KORKMUYORUM" DİYEREK DUA İSTEMİŞTİ

Arnold, Mayıs 2025’te hayranlarına üzücü bir haber vermiş; kendisine 4. evre böbrek kanseri teşhisi konulduğunu ve hastalığın akciğerlerine sıçradığını açıklamıştı. Bu süreçte ünlü şarkıcı, "Hiç korkmuyorum, gerçekten zerre korkum yok" diyerek hayranlarından sadece dua istemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

