İngiliz rapçi Müslüman olduğunu açıkladı: Yeni bir ismim var
Yayınlanma:
İngiliz rapçi Central Cee, yaptığı canlı yayında şehadet getirdiğini açıklayarak Müslüman olduğunu duyurdu.

İngiliz rapçi Oakley Neil Caesar-Su, sahne adıyla Central Cee, Müslüman olduğunu duyurdu. Ünlü rapçi, yaptığı canlı yayında inancını değiştirdiğini ve yeni bir isim aldığını açıkladı.

"Band 4 Band" şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan Central Cee, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Şehadet getirdim, yeni bir ismim var, artık Müslümanım" ifadelerini kullandı.

Yeni ismini ise henüz takipçileriyle paylaşmadı.

CENTRAL CEE KİMDİR?

4 Haziran 1998’de Londra’da doğan Central Cee’nin annesi İngiliz, babası ise Guyana ve Çin kökenli. Anne ve babasının ayrılmasının ardından annesi ve iki küçük kardeşiyle birlikte İngiltere'de büyüyen rapçi, müzik kariyerine 2014 yılında "Fire in the Streets" ile başladı.

"Sprinter" ise Central Cee'nin ilk bir numaralı şarkısı oldu ve İngiltere tarihinde bir rap şarkısı için en uzun yayınlanma haftası rekorunu kırdı.

Şarkı ayrıca İngiltere'de en uzun süre bir numarada kalan rap şarkısı rekorunu da kırdı. İngiltere drill müzik sahnesinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

