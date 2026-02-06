Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!
Lvbel C5, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde aldığı kararı duyurdu. Ünlü rapçi, üç konserinin tüm gelirini depremden etkilenen vatandaşlara bağışlayacağını açıkladı.
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye’nin 11 ilinde büyük bir yıkıma neden olmuş, on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaş ise afetin etkilerini yaşamıştı.
6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde ünlü rapçi Lvbel C5, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, düzenleyeceği konserlerin gelirini depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlayacağını açıkladı.
"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"
Lvbel C5, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
- "11 il… Tek bir acı… Tek bir yürek… 6 Şubat gecesi Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ’da hayat bir anda sustu. Binlerce hayal yarım kaldı, binlerce yuva sessizliğe büründü.
- Biz ise o günden beri aynı acıyla, aynı umutla, aynı dayanışmayla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, geride kalan her yarayı birlikte sarmaya söz veriyoruz.
- 5 Şubat Zonguldak, 6 Şubat Samsun ve 8 Şubat Trabzon’daki konserlerimizin tüm gelirleri, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bağışlanacaktır.
- Unutmadık… Unutturmayacağız… Birlikte güçlüyüz, birlikte iyileşeceğiz."