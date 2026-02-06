Lvbel C5 açıkladı: Depremzedelere bağışlayacak!

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Türkiye’nin 11 ilinde büyük bir yıkıma neden olmuş, on binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca vatandaş ise afetin etkilerini yaşamıştı.

6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde ünlü rapçi Lvbel C5, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ünlü rapçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, düzenleyeceği konserlerin gelirini depremden etkilenen vatandaşlar için bağışlayacağını açıkladı.

"UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Lvbel C5, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: