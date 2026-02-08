Sahtekarlar'a Enes Bay dahil oldu

Yayınlanma:
Burak Deniz ile Hilal Altınbilek'i başrollerde buluşturan Sahtekarlar dizisinin kadrosuna Enes Bay katıldı.

Pazar akşamları ekrana gelen Sahtekarlar dizisi, oyuncu kadrosunu yeni bir ismi kattı.

Sahtekarlar dizisinin ekibine Enes Bay dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, daha önce Yalı Çapkını ve son olarak Rüya Gibi dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Enes Bay, dizinin yeni bölümlerinde "Ahmet" karakterine hayat verecek.

enes-bay.jpg

DOLANDIRICILIK AĞINDA YENİ İSİM

Dizinin yeni bölümlerinde; Asya (Hilal Altınbilek) ve Ertan (Burak Deniz) büyük bir dolandırıcılık ağını çökertmek için bir mücadeleye girişecek. İkilinin bu tehlikeli yolculuğunda yolları, Enes Bay'ın canlandıracağı Ahmet karakteriyle kesişecek.

Dizinin kadrosunda ayrıca Tamer Levent, Perihan Savaş, Yüsra Geyik ve Berk Hakman gibi isimler de yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

