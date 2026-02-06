Cennetin Çocukları dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşanıyor. Dizide Ahsen Öğretmen karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülper Özdemir, projeye veda etme kararı aldı.

Ayvalık'ta çekimleri devam eden dizide bir öğretmeni canlandıran Özdemir'in, 22. bölüm itibarıyla ekipten ayrılacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun bu kararı tamamen kendi isteğiyle aldığı ve hikayesinin sona ereceği belirtildi.

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

5 Nisan 1990'da dünyaya gelen Gülper Özdemir, oyunculuk kariyerine lise yıllarında Almanya’da tiyatro ile başladı. Televizyon dünyasına "Medcezir" dizisiyle adım atan oyuncu, ardından "Bana Sevmeyi Anlat", "Kara Yazı" ve başrol kariyerinin başladığı "Tutsak" gibi projelerde yer aldı. Daha sonra yer aldığı yapımlar ise şunlardır:

Meleklerin Aşkı

Sen Anlat Karadeniz

Bir Zamanlar Kıbrıs / Kıbrıs: Zafere Doğru

Gül Masalı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Sinemada da "Zaferin Rengi" filmindeki Peyker rolüyle adından söz ettirmişti.