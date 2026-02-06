Yeşilçam bir usta ismi daha kaybetti!

Yeşilçam, geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Necdet Kökeş’in ardından bir büyük ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından 78 yaşındaki Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı nedeniyle bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu burada verdiği yaşam savaşını bu sabah (6 Şubat) saat 11.00 sularında kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Genç oyuncu acı haberi duyurdu

MENAJERİ ACI HABERİ VERDİ

En son Yankı dizisinde rol alan usta sanatçının vefatını menajeri Ayça Irgan şu sözlerle duyurdu: