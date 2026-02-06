Yeşilçam bir usta ismi daha kaybetti!

Yayınlanma:
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam, geçtiğimiz günlerde vefat eden usta oyuncu Necdet Kökeş’in ardından bir büyük ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından 78 yaşındaki Nevin Efe, geçirdiği KOAH atağı nedeniyle bir süredir Taksim İlk Yardım Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta oyuncu burada verdiği yaşam savaşını bu sabah (6 Şubat) saat 11.00 sularında kaybederek hayata gözlerini yumdu.

yesilcam-bir-usta-ismi-daha-kaybetti-2.jpg

Genç oyuncu acı haberi duyurdu: Bu sözlerle veda ettiGenç oyuncu acı haberi duyurdu

MENAJERİ ACI HABERİ VERDİ

En son Yankı dizisinde rol alan usta sanatçının vefatını menajeri Ayça Irgan şu sözlerle duyurdu:

  • "Sevgili Nevin Efe’miz, iyi kalpli, zarif, hayata dokunuşuyla herkesi ısıtan o güzel insan aramızdan ayrıldı.
  • Hayatın zorluklarına rağmen gülüşünü hiç eksik etmeyen, etrafına sevgi ve umut saçan, güçlü ama bir o kadar naif ruhuyla hepimize örnek olan bir kadındı. Onunla geçirdiğimiz her an, şimdi en kıymetli hatıralarımız arasında.
  • Nevin ablacığım, sen gittin ama bıraktığın güzel izler, sıcaklığın, inceliğin hep bizimle kalacak. Mekânın cennet, ruhun şad olsun. Işığın yolumuzu aydınlatsın.
  • Sevenlerine, ailesine, dostlarına sabır ve başsağlığı diliyorum…"

yesilcam-bir-usta-ismi-daha-kaybetti-1.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

