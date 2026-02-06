Genç oyuncu acı haberi duyurdu: Bu sözlerle veda etti

Genç oyuncu acı haberi duyurdu: Bu sözlerle veda etti
Yayınlanma:
Alemin Kralı dizisiyle tanınan genç oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Genç oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından ""Zorlu sevdam hoşça kal" diyerek yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Babasının Datça’da son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Demir, babasına duygusal sözlerle veda etti.

Paylaşımında şair Özdemir Asaf’ın dizelerine yer veren genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

genc-oyuncu-aci-haberi-duyurdu-bu-sozlerle-veda-etti-1.jpg

"Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin
Kocaman denizlerde ender bi'balık gibisin
Varlığım varlığından bir nefes aldığında
Sanki birden sonbahar rüzgarı içime dolar"

Demir'in paylaşımına kısa sürede çok sayıda taziye ve destek mesajı geldi.

genc-oyuncu-aci-haberi-duyurdu-bu-sozlerle-veda-etti-2.jpg

Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!

BİRSU DEMİR KİMDİR?

14 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Birsu Demir, ilköğretim eğitiminin ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tiyatro eğitimi aldı.

Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına geçen Demir, Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle tanındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Magazin
Yeşilçam bir usta ismi daha kaybetti!
Yeşilçam bir usta ismi daha kaybetti!
Şeyma Subaşı günler sonra ilk defa görüntülendi
Şeyma Subaşı günler sonra ilk defa görüntülendi