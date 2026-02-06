Genç oyuncu acı haberi duyurdu: Bu sözlerle veda etti
Genç oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından ""Zorlu sevdam hoşça kal" diyerek yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Babasının Datça’da son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Demir, babasına duygusal sözlerle veda etti.
Paylaşımında şair Özdemir Asaf’ın dizelerine yer veren genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin
Kocaman denizlerde ender bi'balık gibisin
Varlığım varlığından bir nefes aldığında
Sanki birden sonbahar rüzgarı içime dolar"
Demir'in paylaşımına kısa sürede çok sayıda taziye ve destek mesajı geldi.
BİRSU DEMİR KİMDİR?
14 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Birsu Demir, ilköğretim eğitiminin ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde tiyatro eğitimi aldı.
Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısına geçen Demir, Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteriyle tanındı.