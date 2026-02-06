Genç oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından ""Zorlu sevdam hoşça kal" diyerek yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Babasının Datça’da son yolculuğuna uğurlanacağını belirten Demir, babasına duygusal sözlerle veda etti.

Paylaşımında şair Özdemir Asaf’ın dizelerine yer veren genç oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin

Kocaman denizlerde ender bi'balık gibisin

Varlığım varlığından bir nefes aldığında

Sanki birden sonbahar rüzgarı içime dolar"