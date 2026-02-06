Yeşilçam efsanesi için 'hasta' yalanıyla para istediler!
Yeşilçam'ın usta oyuncularından İhsan Gedik'in adını kullanan dolandırıcıların, sanatçının hasta olduğu yönünde asılsız iddialar yayarak para talep ettiği ortaya çıktı.
Ünlü isimlerin adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlar bu kez Yeşilçam’ın usta oyuncularından İhsan Gedik’i hedef aldı.
Dolandırıcıların, İhsan Gedik’in hasta olduğu yönünde asılsız iddialar yayarak para istediği belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan kızı Fatma Gedik Türkan, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
"TAMAMI DOLANDIRICILIKTIR"
Fatma Gedik Türkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
- "Son günlerde, babam İhsan Gedik adına sahte sosyal medya hesapları ve telefon numaraları kullanılarak; hasta olduğu yönünde asılsız iddialar ortaya atıldığı, bu yalanlar üzerinden telefonla ve sosyal medya aracılığıyla para talep edildiği tarafımızca tespit edilmiştir.
- Bu paylaşımlar ve taleplerin tamamı dolandırıcılıktır. Babamın veya ailemizin hiçbir şekilde böyle bir yardım, bağış ya da para talebi yoktur. Bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmeyiniz, para göndermeyiniz ve ilgili hesapları şikayet ediniz.
- Gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."
KÖTÜ ADAM KARAKTERLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI
10 Haziran 1942’de Samsun’da dünyaya gelen usta oyuncu, canlandırdığı karakterlerle Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer aldı.
Özellikle kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan İhsan Gedik, Yeşilçam’da 48 yıl boyunca yaklaşık 600 filmde rol aldı.