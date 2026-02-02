Yeşilçam yıldızının çığlığı duyuldu: 2 milyon lira verdi

Yeşilçam yıldızının çığlığı duyuldu: 2 milyon lira verdi
Yayınlanma:
Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Saadet Gürses, borç batağında olduğunu söyleyerek yardım istemişti. Gürses'in yardım çağrısının ardından bir iş insanı, Gürses'e 2 milyon liralık destekte bulundu.

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden 64 yaşındaki Saadet Gürses, içinde bulunduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Birkaç yıl öncesine kadar varlıklı bir yaşam sürdüğü belirtilen Saadet Gürses’in hayatı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle değişti.

yesilcam-yildizinin-cigligi-duyuldu-2-milyon-lira-verdi-2.webp

"SON ÇAREYİ BU VİDEOYU ÇEKMEKTE BULDUM"

Depremde eşine ait evlerin yıkıldığı ve daha sonra eşini kaybederek yas sürecine girdiği ifade edilen Gürses, yaşadığı zor durumu şu sözlerle duyurmuştu:

"Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."

yesilcam-yildizinin-cigligi-duyuldu-2-milyon-lira-verdi-1.webp

Ünal Aysal'ın eski eşi: 3.2 milyarım gittiÜnal Aysal'ın eski eşi: 3.2 milyarım gitti

2 MİLYON LİRALIK DESTEK

Habertürk'ün haberine göre, Gürses'in kamuoyunda ses getiren çağrısına Film-San Vakfı kayıtsız kalmadı. Vakıf aracılığıyla iletişime geçilen ve ismi açıklanmayan bir iş adamı, Gürses'e 2 milyon liralık yardımda bulundu.

Saadet Gürses, "Hayatım kurtuldu" diyerek ismi açıklanmayan iş adamına teşekkür etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Magazin
Fatih Terim'in kızına dolandırıcılık şoku: E-Devlet'e girince gerçeği öğrendi
Fatih Terim'in kızına dolandırıcılık şoku: E-Devlet'e girince gerçeği öğrendi
Ünal Aysal'ın eski eşi: 3.2 milyarım gitti
Ünal Aysal'ın eski eşi: 3.2 milyarım gitti