Yeşilçam yıldızının çığlığı duyuldu: 2 milyon lira verdi

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden 64 yaşındaki Saadet Gürses, içinde bulunduğu maddi imkansızlıklar nedeniyle sosyal medya üzerinden yardım çağrısında bulunmuştu.

Birkaç yıl öncesine kadar varlıklı bir yaşam sürdüğü belirtilen Saadet Gürses’in hayatı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle değişti.

"SON ÇAREYİ BU VİDEOYU ÇEKMEKTE BULDUM"

Depremde eşine ait evlerin yıkıldığı ve daha sonra eşini kaybederek yas sürecine girdiği ifade edilen Gürses, yaşadığı zor durumu şu sözlerle duyurmuştu:

"Kurtulmak için çok çırpındım ama borç batağından bir türlü kurtulamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çareyi bu videoyu çekmekte buldum. Allah, yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."

2 MİLYON LİRALIK DESTEK

Habertürk'ün haberine göre, Gürses'in kamuoyunda ses getiren çağrısına Film-San Vakfı kayıtsız kalmadı. Vakıf aracılığıyla iletişime geçilen ve ismi açıklanmayan bir iş adamı, Gürses'e 2 milyon liralık yardımda bulundu.

Saadet Gürses, "Hayatım kurtuldu" diyerek ismi açıklanmayan iş adamına teşekkür etti.