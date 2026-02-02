Ünal Aysal'ın eski eşi: 3.2 milyarım gitti

Ünal Aysal'ın eski eşi: 3.2 milyarım gitti
Yayınlanma:
Sosyetenin tanınan isimlerinden Ahu Kerimoğlu, eski eşi Ünal Aysal'a Kuruçeşme'deki 3,2 milyar TL değerindeki oteli hiçbir hak talep etmeden devrettiğini söyledi.

Sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden Ahu Kerimoğlu, önceki gün Etiler’de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Mağaza çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerimoğlu; seyahat planları, özel hayatı ve Kuruçeşme’deki otelinin devir süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

nal-aysalin-eski-esi-3-2-milyarim-gitti-1.webp

"PARAM VAR, PULUM VAR, KEYFİM VAR"

Seyahat programı hakkında bilgi veren Kerimoğlu, vaktinin büyük çoğunu gezerek değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Alışverişe geldim, hayatımın bu dönemini keyifle geçiriyorum. Bol bol seyahat ediyorum, Karayipler'den geldim, şimdi de İtalya'ya gideceğim. Başka ne yapayım, kocam yok, çocuklar evde. Herkes evli, çoluğu çocuğu var, ben tek başımayım. Param var, pulum var, keyfim var."

nal-aysalin-eski-esi-3-2-milyarim-gitti-3.webp

Serdar Ortaç hastalığını anlattı: Senede iki kere düşüyorumSerdar Ortaç hastalığını anlattı

"ORAYI KOCAMA HEDİYE ETMİŞTİM"

Sabah'ın haberine göre, Kuruçeşme’de bulunan ve 3,2 milyar TL değerinde olduğu belirtilen otelini eski eşi Ünal Aysal'a devretmesine ilişkin de konuşan Kerimoğlu, şunları söyledi:

"Ben her şeyi yaşadım, mezara taşıyamayız. Hiç üzülmüyorum, o bir zamandı ve geçmiş geçmişte kaldı. Hiçbir hak talep etmeden orayı kocama hediye etmiştim, işleri yolunda gitmeyince çok üzülmüştüm, oteli verirsem düzeltir diye düşünmüştüm ama olmadı. Olsun, canı sağ olsun. Sağlığım yerinde, her şey yolunda."

new-project-2026-02-02t101412-812.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Magazin
Fatih Terim'in kızına dolandırıcılık şoku: E-Devlet'e girince gerçeği öğrendi
Fatih Terim'in kızına dolandırıcılık şoku: E-Devlet'e girince gerçeği öğrendi
Yeşilçam yıldızının çığlığı duyuldu: 2 milyon lira verdi
Yeşilçam yıldızının çığlığı duyuldu: 2 milyon lira verdi