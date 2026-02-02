Ünal Aysal'ın eski eşi: 3.2 milyarım gitti

Sosyete dünyasının tanınmış isimlerinden Ahu Kerimoğlu, önceki gün Etiler’de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Mağaza çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerimoğlu; seyahat planları, özel hayatı ve Kuruçeşme’deki otelinin devir süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PARAM VAR, PULUM VAR, KEYFİM VAR"

Seyahat programı hakkında bilgi veren Kerimoğlu, vaktinin büyük çoğunu gezerek değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Alışverişe geldim, hayatımın bu dönemini keyifle geçiriyorum. Bol bol seyahat ediyorum, Karayipler'den geldim, şimdi de İtalya'ya gideceğim. Başka ne yapayım, kocam yok, çocuklar evde. Herkes evli, çoluğu çocuğu var, ben tek başımayım. Param var, pulum var, keyfim var."

"ORAYI KOCAMA HEDİYE ETMİŞTİM"

Sabah'ın haberine göre, Kuruçeşme’de bulunan ve 3,2 milyar TL değerinde olduğu belirtilen otelini eski eşi Ünal Aysal'a devretmesine ilişkin de konuşan Kerimoğlu, şunları söyledi: