Serdar Ortaç hastalığını anlattı: Senede iki kere düşüyorum

Serdar Ortaç, sağlık durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kullandığı ilaçlar nedeniyle yaşadıklarını anlatan Ortaç, evlilikle ilgili sözleriyle de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada programına konuk olarak özel hayatı ve sağlık durumuna ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ortaç, programda Mehmet Ali Erbil’in nikah şahitliğini neden kaçırdığından gelecekteki evlilik planlarına kadar pek çok konuya açıklık getirdi.

"İLAÇLAR NEDENİYLE UYKU DÜZENİM YOK"

Esra Ezmeci’nin, geçtiğimiz hafta programa katılan Mehmet Ali Erbil ve eşinin nikah şahitliğini yapacağı ancak uyuyakaldığı için törene katılamadığı yönündeki hatırlatması üzerine Ortaç, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Evet gerçekten uyuyakaldım. Aldığım ilaçlar nedeniyle uyku düzenim yok. Hastalığım yüzünden senede iki kere düşüyorum."

"KADINLARDAN KORKUYORUM"

İlişkiler ve yeniden evlilik konusundaki soruları da yanıtlayan ünlü şarkıcı, evliliğe sıcak bakmadığını ifade etti. Ortaç, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Evlenmeyi düşünmüyorum. Kadınları anlamak zor. Aynaya bakıp diyorum ki, ‘ben bu kıza ne yapmış olabilirim?’ Kadınlara ne yapsak küsüyorlar. Kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün bir mekanda eşleşme programını açıp biriyle tanışacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

